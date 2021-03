India Legend vs West Indies Legend, Semi Final-1: रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज (Road Safety World Series) के सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड ने वेस्‍टइंडीज लीजेंड पर 12 रन से करीबी जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्‍की कर ली है. इस टी20 मैच के दौरान दोनों पारियों में रनों की बारिश हुई. मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) इस मैच में दोनों टीमों के प्रदर्शन से काफी खुश हैं. Also Read - Road Safety World Series: युवराज सिंह का मैदान पर तूफ़ान, 1 ओवर में जड़े 4 छक्के, 20 गेंदों में बना डाले इतने रन

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्विटर पर मैच से जुड़ी तस्‍वीरें शेयर करते हुए लिखा, “इस मुकाबले में 424 रन से ज्‍यादा बने. मेरे विचार में ये एक प्रतिस्‍पधी मुकाबला था. दोनों टीमों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. सभी 22 क्रिकेटर्स ने मैदान पर जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया.” Also Read - Road Safety World Series: पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगी Sachin Tendulkar और Brian Lara की टीमें, किसका पलड़ा भारी!

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की कप्‍तानी वाली इंडिया लीजेंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए. सचिन तेंदुलकर ने 42 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली. इसके अलावा ने भी छह छक्‍कों की मदद से 20 गेंदों पर नाबाद 49 रन ठोक दिए. Also Read - On This Day: आज के दिन सचिन तेंदुलकर ने रचा था इतिहास; 9 साल पहले लगाया था 'शतकों का शतक'

More than the 424 runs scored in this match, I feel it was the competitive spirit with which the teams played today that stood out.

Fantastic effort by all the 22 men! 🙂#RoadSafetyWorldSeries #INDLvWIL

📸: Suman Chattopadhyay pic.twitter.com/UmtP6uGZLA

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 17, 2021