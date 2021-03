रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज के मुकाबले में भारतीय टीम के पूर्व विस्‍फोटक बल्‍लेबाज युवराज सिंह का जलवा देखने को मिला. युवी ने इंडिया लीजेंड की तरफ से खेलते हुए साउथ अफ्रीका लीजेंड के खिलाफ लगातार चार छक्‍के लगाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. अपनी पारी में युवराज ने कुल छह छक्‍के और दो चौके लगाए. वो 22 गेंदों पर 52 रन ठोककर नाबाद लौटे. Also Read - Yuvraj Singh 4 sixes in 4 Balls: युवराज सिंह ने चार गेंदों पर जड़े लगातार 4 छक्के, फिर ताजा हुईं T20 वर्ल्ड कप की यादें

युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर 60(37) के अर्धशतकों की मदद से इंडिया लीजेंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए.

18वें ओवर में जेंडर डी ब्रुइन गेंदबाजी पर थे. ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया. इसके बाद युवराज सिंह ने दूसरी गेंद पर शॉर्ट गेंद का फायदा उठाते हुए उसपर कॉव कार्नर में शानदार छक्‍का जड़ा.

Yuvraj is back 6,6,6,6 in a over#YuvrajSingh #RoadSafetyWorldSeries2021 pic.twitter.com/RDmkGte3s8

— Trollmama_ (@Trollmama3) March 13, 2021