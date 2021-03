रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज (Road Safety World Series 2021) के सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड (India Legend vs West Indies Legend) ने ब्रयान लारा (Brian Lara) की कप्‍तानी वाली वेस्‍टइंडीज लीजेंड पर 12 रन से करीबी जीत दर्ज की. अपने पहले ही ओवर में पांच वाइड डालकर कुल 18 रन लुटाने के बावजूद ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathn) भारत को आखिरी ओवर में मैच जिताने में कामयाब रहे. मैच के बाद पठान ने बताया कि सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की किस टिप्‍स से वो वापस ट्रैक पर लौट पाए. Also Read - Road Safety World Series: देखें VIDEO- Irfan Pathan का बेटा इमरान, पापा के लिए मांग रहा यह दुआ

इरफान पठान (Irfan Pathan) ने अपने चार ओवरों में 12 की इकनॉमी से 48 रन दिए. इस दौरान उन्‍होंने एक विकेट भी निकाला. पठान ने मैच में कुल 10 वाइड बॉल डाली.

219 रनों के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान विंडीज टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 206 रन बनाए. उन्‍हें आखिरी तीन ओवरों में जीत के लिए 32 रनों की दरकार थी. मैदान पर कप्‍तान ब्रयान लारा के अलावा अर्धशतक बनाकर नरसिंह देशनारायण खेल रहे थे. लेकिन इसके बावजूद वो टीम को नहीं जिता पाए. आखिरी ओवर में पठान ने महज चार रन दिए.

“I won’t lose faith in just one bad over” and you will win it for us said @sachin_rt paaji after the worst first over I ever bowled. Great win guys👏👏

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 17, 2021