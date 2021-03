Road Safety World Series, Sri Lanka Legend vs South Africa Legend, Semi Final- 2: रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड ने साउथ अफ्रीका लीजेंड को आठ विकेट से मात दी. इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अब तिलकरत्‍ने दिलशान की कप्‍तानी वाली श्रीलंकाई टीम को फाइनल में इंडिया लीजेंड का सामना करना है. दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला 21 मार्च को खेला जाएगा. Also Read - वानखेड़े स्टेडियम में MS Dhoni को मिल सकती है परमानेंट सीट, जानिए पूरी डिटेल

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मौजूदा मैच की बात की जाए तो श्रीलंका लीजेंड ने नुवान कुलसेकरा (Nuwan Kulasekara) के पांच विकेटों हॉल के दम पर पहले बल्‍लेबाजी कर रही साउथ अफ्रीका लीजेंड (Sri Lanka Legend vs South Africa Legend) को निर्धारित 20 ओवरों में 125 रनों पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद लक्ष्‍य का बचाव कर रही अफ्रीका टीम को गेंदबाजी के दौरान भी असफलता ही मिली. श्रीलंका लीजेंड ने 16 गेंद बाकी रहते ही मैच जीत लिया.

श्रीलंका लेजेंडस के लिए उपुल थरंगा ने 44 गेंदों पर पांच चौके के सहारे नाबाद 39 रन, कप्तान तिलकरत्ने दिलशान ने 18, सनथ जयसूर्या ने 18 और चिंतका जयसिंघे (Chinthaka Jayasinghe) ने 25 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद नाबाद 47 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका लीजेंडस के लिए मखाया एनतिनी और अल्वीरो पीटरसन ने एक-एक विकेट लिए.