Road Safety World Series T20 2020-21, India Legends vs Sri Lanka Legends, Final: श्रीलंका लीजेंड्स को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में 14 रनों से हराने के बाद इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की सराहना करते हुए कहा है कि दर्शकों के समर्थन के बिना ट्रॉफी जीतना संभव नहीं था.

सचिन के नेतृत्व वाली इंडिया लीजेंड्स ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में 20 ओवर में चार विकेट पर 181 रन बनाए. इसके बाद भारत ने श्रीलंका को 20 ओवर में सात विकेट पर 167 रन पर रोक कर 14 रनों से मैच जीत लिया.

🏆 We have our first champions of the @Unacademy Road Safety World Series, an intense final sees the #IndiaLegends come out on top after a close contest against the indomitable #SriLankaLegends. pic.twitter.com/96Fo51pXcA

