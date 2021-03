Road Safety World Series T20 2020-21, India Legends vs Sri Lanka Legends, Final: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 का फाइनल मैच रायपुर में 21 मार्च को इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 182 रन का टारगेट दिया है. Also Read - Road Safety World Series T20 2020-21, India Legends vs Sri Lanka Legends, Final: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाज, जानिए क्या है प्लेइंग इलेवन

मुकाबले मे टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए. भारत को महज 19 के योग पर वीरेंद्र सहवाग (10) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद एस बद्रीनाथ भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

सचिन तेंदुलकर ने युवराज सिंह के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की. सचिन को फरवीज महारूफ ने अपना शिकार बनाया. तेंदुलकर ने टीम के खाते में 30 रन का योगदान दिया.

यहां से युवराज सिंह ने यूसुफ पठान के साथ मिलकर मोर्चा संभाला. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 47 गेंदों में 85 रन की साझेदारी हुई. युवी ने 35 गेंदों में टूर्नामेंट का अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा. वह 41 बॉल में 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए. यूसुफ ने 36 गेंदों में 9 बाउंड्री की मदद से नाबाद 62 रन ठोके. श्रीलंका की ओर से रंगना हेराथ, सनथ जयसूर्या, फरवीज महारूफ और वीररत्ने को 1-1 विकेट हाथ लगा.