Road Safety World Series T20 2020-21, India Legends vs Sri Lanka Legends, Final: श्रीलंका लेजेंडस ने 21 मार्च को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में इंडिया लेजेंडस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दिलशान ने इस टूर्नामेंट में लगातार आठवीं बार टॉस जीता है. Also Read - IND L vs SL L: Tillakaratne Dilshan बोले- फाइनल में हम भारत लीजेंड्स को देंगे मात

दोनों टीमों के बीच यह फाइनल 2011 विश्व कप में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए फाइनल की पुनरावृत्ति के तौर पर देखा जा रहा है. इंडिया लेजेंडस ने इस मैच में मोहम्मद कैफ की जगह एस ब्रदीनाथ को अंतिम एकादश में शामिल किया है. वहीं, श्रीलंका सेमीफाइनल जीतने वाली टीम के साथ ही खेल रही है. Also Read - Road Safety World Series T20 2020-21: SL-L vs SA-L, Semi Final 2, Match Preview: साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं फाइनल की राह, SL से मिलेगी 'कांटे की टक्कर'

दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट के पहले सीजन में 6-6 मैच खेले हैं और दोनों ने 5-5 मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है. श्रीलंका को एकमात्र हार इंडिया से ही लीग चरण में मिला था, जबकि इंडिया को इंग्लैंड लेजेंडस से हार मिली थी. Also Read - Road Safety World Series: देखें VIDEO- Irfan Pathan का बेटा इमरान, पापा के लिए मांग रहा यह दुआ

टीमें :

इंडिया लीजेंडस: वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर (कप्तान), युवराज सिंह, यूसुफ पठान, एस बद्रीनाथ, नमन ओझा (विकेटकीपर), इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, विनय कुमार, प्रज्ञान ओझा, मुनाफ पटेल.

श्रीलंका लीजेंड्स: तिलकरत्ने दिलशान (कप्तान), सनथ जयसूर्या, उपुल थरंगा (विकेटकीपर), चिन्तका जयसिंघे, चमारा सिल्वा, कौशल्या वीरत्ने, रसेल अर्नोल्ड, परवेज महारूफ, नुवान कुलसेकरा, धमिका प्रसाद, रंगना हेराथ.

(IANS इनपुट)