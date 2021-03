Road Safety World Series T20: इंडिया लीजेंड्स (India Legends) ने यहां शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले में बांग्लादेश लीजेंड्स (Bangladesh Legends) को 10 विकेट से हरा दिया. बांग्लादेश लीजेंड्स से मिले 109 रनों के लक्ष्य को इंडिया लीजेंड्स ने 10.1 ओवर में हासिल कर लिया. भारत की इस जीत में सचिन-सहवाग (Virender Sehwag Sachin Tendulkar) की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया. दुनिया की सर्वकालिक महान जोड़ियों में शुमार सचिन-सहवाग की जोड़ी ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में समां बांध दिया. Also Read - Road Safety World Series 2021: जानें TV पर कैसे देख सकेंगे मैच, टाइमिंग और पूरा शेड्यूल

वीरू 35 गेंदों में 80 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं सचिन 26 गेंदों में 33 रन बनाकर नाबाद रहे. जहां सहवाग ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 5 छक्के जड़े तो वहीं सचिन ने 5 शानदार चौके लगाए.

यही नहीं वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag Fifty in 20 ball) ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यही नहीं वीरू ने पुराने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी की शुरुआत की चौके के साथ की. वीरू ने पहले ओवर में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 19 रन बटोरे. इसके बाद नंबर आया क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar in Road Safety World Series) का. सचिन ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला.

इससे पहले प्रज्ञान ओझा (2/12) तथा युवराज सिंह (2/15) के नेतृत्व में गेंदबाजों के शानदार प्रदशर्न की बदौलत इंडिया लीजेंड्स ने यहां शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले में बांग्लादेश लीजेंड्स को 109 रनों पर रोक दिया.

बांग्लादेश लीजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 109 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से मोहम्मद नजीमुद्दीन ने 33 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक 49 रन बनाए. इंडिया की ओर से प्रज्ञान ने दो, युवराज ने दो, विनय ने दो, युसूफ ने एक और मनप्रीत गोनी ने भी एक विकेट लिया.

इससे पहले बांग्लादेश की शुरूआत अच्छी रही और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नजीमुद्दीन तथा जावेद उमर ने पहले विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की. प्रज्ञान ने हालांकि उमर को विकेट के पीछे नमन ओझा द्वारा स्टंप्स कराकर इस साझेदारी को तोड़ा. उमर ने 19 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाए. उमर के बाद युवराज ने नजीमुद्दीन को बोल्ड कर बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया.

बांग्लादेश को तीसरा झटका कप्तान मोहम्मद रफीक के रुप में लगा जिन्हें यूसुफ पठान ने इरफान पठान के हाथों कैच कराकर आउट किया. रफीक ने एक रन बनाए. इसके बाद प्रज्ञान ने नफीस इकबाल (7) और युवराज ने हनान सरकार (तीन) को आउट कर बांग्लादेश की पारी को लड़खड़ा दिया. अब्दुर रज्जाक रनआउट होकर सातवें बल्लेबाज के रुप में पवेलियन लौटे. उन्होंने दो रन बनाए. रज्जाक के बाद मनप्रीत गोनी ने मुनाफ पटेल के हाथों कैच कराकर मोहम्मद शरीफ को आउट किया. शरीफ ने पांच रन बनाए.

शरीफ के आउट होने के कुछ देर बाद ही विनय कुमार ने रजीन सालेह को बोल्ड कर पवेलियन भेजा. सालेह ने 24 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाए. इसके बाद खालिद महमूद (सात) रन आउट और अलामगीर कबीर खाता खोले बिना 10वें बल्लेबाज के रुप में आउट हुए. मैच शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर और बांग्लादेश के कप्तान मोहम्मद रफीक से मुलाकात की और गेंद पर अपने हस्ताक्षर किए.