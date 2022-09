टेनिस जगह के महान खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने गुरुवार 15 सितंबर को संन्यास का ऐलान कर अपने फैंस को बड़ा झटका दिया. हालांकि अच्छी बात ये है कि 41 साल के फेडरर आगामी लेवर कप में खेलते नजर आएंगे जो कि उनके करियर का आखिरी एटीवी टूर्नामेंट होगा. फेडरर ने अपने फैंस से वादा किया है कि वो भविष्य में टेनिस जरूर खेलेंगे, हालांकि पेशेवर करियर में उनका सफर यहीं तक का था.Also Read - US Open 2022: क्वॉर्टर फाइनल में न Serena Williams, न Rafael Nadal, न फेडरर, मानो एक युग का अंत

स्विटजरलैंड के खिलाड़ी ने ट्विटर के जरिए अपने संन्यास का ऐलान किया, उन्होंने लिखा, "मेरे टेनिस परिवार और बाकी सभी के लिए, टेनिस ने इतने सालों में मुझे जो भी तोहफे दिए हैं, उसमें से सबसे बड़ा तोहफा, बेशक ही वो लोग रहे हैं जो मुझे इस सफर के दौरान मिले, मेरे दोस्त, मेरे प्रतिद्वंद्वी और उन सबसे बढ़कर मेरे फैंस जो कि खेल को जिंदगी देते हैं. मैं आप सभी के साथ एक खबर बांटना चाहता हूं."

फेडरर ने आगे लिखा, "जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले तीन साल इंजरी और सर्जरी के साथ मेरे लिए काफी चुनौती भरे रहे हैं. मैंने प्रतियागिता के लिए फॉर्म में आने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे शरीर की क्षमताओं की एक सीमा है और पिछले कुछ समय में इसका मुझे दिया संदेश साफ है."

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022