'उम्मीद है यह आखिरी दफा नहीं होगा', फेडरर ने यूएस ओपन में फिर खेलने की जताई उम्मीद

टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर ने संकेत दिया है कि आर्थर ऐश स्टेडियम में उनकी हालिया वापसी यूएस ओपन में आखिरी नहीं हो सकती. 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर ने कहा कि वह भविष्य में एक बार फिर इस मशहूर कोर्ट पर अपने फैंस के सामने खेलना चाहेंगे. फेडरर बुधवार को यूएस ओपन में लीजेंड्स एग्जीबिशन मैच खेलने पहुंचे थे. आर्थर ऐश स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. 2022 में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने वाले फेडरर ने पहले अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी एंडी रॉडिक के खिलाफ सिंगल्स सेट खेला. इसके बाद उन्होंने जॉन मैकेनरो के साथ जोड़ी बनाकर आंद्रे अगासी और रॉडिक के खिलाफ डबल्स मुकाबला खेला.
मैच के बाद फेडरर ने यूएस ओपन में दोबारा लौटने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि यह कोर्ट पर मेरी आखिरी मौजूदगी नहीं होगी.” फेडरर ने कहा कि जॉन मैकेनरो को अब भी अपने पसंद का काम करते देखकर उन्हें भी भविष्य में इस कोर्ट पर लौटने की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि अपने फैंस के सामने खेलना उनके लिए बेहद खास अनुभव था. फेडरर ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके करियर के दौरान उनका साथ दिया.
यूएस ओपन के साथ फेडरर का रिश्ता बेहद खास रहा है. उन्होंने 2004 से 2008 के बीच लगातार पांच बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था. यूएस ओपन में उनकी आखिरी पेशेवर उपस्थिति 2019 में हुई थी. फेडरर ने आर्थर ऐश स्टेडियम में अपने शुरुआती दिनों की याद भी साझा की. उन्होंने बताया कि 2001 में सेंटर कोर्ट पर उनका सामना आंद्रे अगासी से हुआ था. उस मुकाबले में अगासी ने उन्हें 6-1, 6-2, 6-4 से सीधे सेटों में हराया था. फेडरर ने कहा कि उस हार के बाद उन्होंने खुद से कहा था कि उन्हें इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हार नहीं माननी है.
इस बार फेडरर की वापसी उनके परिवार की मौजूदगी की वजह से भी खास रही. उनकी पत्नी और माता-पिता भी स्टेडियम में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में यूएस ओपन के दौरान अपने परिवार के साथ यह पल साझा करना उनके लिए बेहद खास है. फेडरर के लिए यह सप्ताह इसलिए भी खास है क्योंकि 29 अगस्त को उन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना है. उन्होंने बताया कि वह सोमवार को फिर यूएस ओपन में लौटेंगे और सेंटर कोर्ट पर होने वाली रिंग सेरेमनी में शामिल होंगे. (IANS Hindi)
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