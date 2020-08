टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर (Roger Fedrer), राफेल नडाल (Rafael Nadal) और एटीपी खिलाड़ी परिषद के सदस्यों ने नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) और वासेक पोस्पिसिल के पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के लिए नए समूह के गठन के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे खेल में राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। Also Read - US Open Tennis 2020 : जोकोविच और प्लिसकोवा को टॉप सीड, 31 अगस्त से होगा टूर्नामेंट का आयोजन

फेडरर और नडाल ने खिलाड़ी परिषद के प्रतिनिधि केविन एंडरसन, जर्गन मेल्जर, सैम क्वेरे और ब्रूनो सोरेस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें नए समूह में शामिल नहीं होने का सुझाव दिया गया था।

The world is living a difficult and complicated situation. I personally believe these are times to be calm and work all of us together in the same direction. It is time for unity, not for separation. Also Read - भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को मिली US Open में डॉयरेक्ट इंट्री — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2020

नडाल ने ट्वीट किया, ‘‘दुनिया एक कठिन और जटिल दौर से गुजर रही है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ​​है कि ये समय संयमित होकर हम सभी को एक ही दिशा में एक साथ काम करने का है। ये किसी से एकजुटता या अलगाव दिखाने का समय नहीं है।’’

I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV — Roger Federer (@rogerfederer) August 29, 2020

फेडरर ने नडाल का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ये अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण समय है लेकिन मेरा मानना ​​है कि हमारे लिए खिलाड़ियों के रूप में एकजुट होना महत्वपूर्ण है।’’

एटीपी पुरूष टूर, डब्ल्यूटीए महिला टूर और चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अलावा खेल का संचालन करने वाली अन्य इकाईयों ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई है। शनिवार को संयुक्त रूप से बयान जारी कर फेडरर-नडाल ने कहा, ‘‘ये अधिक से अधिक सहयोग का समय है, विभाजन का नहीं।’’

पोस्पिसिल ने शनिवार को एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें यूएस ओपन के कोर्ट पर मास्क लगाए खिलाड़ियों का एक समूह खड़ा है। उन्होंने इसके साथ लिखा, ‘‘हम व्यावसायिक टेनिस खिलाड़ी संघ (पीटीपीए) की शुरूआत की घोषणा करने के लिए उत्साहित हैं।’’

The Professional Tennis Players Association (PTPA) did not emerge to be combative, to disrupt, or to cause any issues within or outside the tennis tour. Simply to unify the players, have our voices heard & have an impact on decisions being made that effect our lives & livelihoods — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 30, 2020

इससे पहले खिलाड़ियों को भेजे ईमेल में बताया गया था कि विश्व टेनिस के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और शीर्ष 30 में शामिल रहे पोस्पिसिल पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बन रहे नए समूह में सह-अध्यक्ष होंगे। इसमें कहा गया था इसका संचालन नौ ट्रस्टी करेंगे जिसमें सभी खिलाड़ी शामिल होंगे।

जोकोविच ने शनिवार को वेस्टर्न एवं सदर्न ओपन जीतने के बाद कहा, ‘‘हम (किसी संघ या समूह) के बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं। हम समानांतर टूर की योजना नहीं बना रहे हैं। बेशक मैं चाहूंगा कि रोजर (फेडरर) और राफा (नडाल) इसके बोर्ड में शामिल हो निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को बोर्ड में रखना पसंद करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके विचार अलग हो सकते है।’’