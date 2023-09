Rohan Bopanna ने जीत के साथ Davis Cup को अलविदा कहा, भारत ने World Group 1 playoffs में जगह बनाई

लखनऊ, 17 सितंबर | रोहन बोपन्ना (Rohan Bopanna) ने युकी भांबरी (Yuki Bhambri) के साथ मेंस डबल्स मैच में सीधे सेटों में आसान जीत दर्ज करके डेविस कप में अपने करियर का शानदार अंत किया जबकि सुमित नागल (Sumit Nagal) ने अपना सिंगल्स मैच भी जीता जिससे भारत ने रविवार को यहां मोरक्को को 4-1 से शिकस्त देकर विश्व ग्रुप एक के प्लेऑफ में जगह बनाई.

डेविस कप में अपना 33वां और अंतिम मुकाबला खेल रहे 43 साल के बोपन्ना और भांबरी ने मोरक्को के इलियट बेनचेट्रिट और यूनुस लालामी लारौसी को एक घंटे 11 मिनट तक चले मैच में 6-2, 6-1 से हराया. नागल ने पहले उलट एकल में यासीन दलीमी को 6-3, 6-3 से हराकर विश्व ग्रुप दो के इस मुकाबले में भारत की जीत सुनिश्चित की.

यह दूसरा मौका है जब नागल ने डेविस कप के किसी मुकाबले में अपने दोनों सिंगल्स मैच जीते. इससे पहले उन्होंने 2019 में कजाखस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में यह कारनामा किया था. नागल ने दोनों सेट में शुरू में ब्रेक प्वाइंट हासिल किये और फिर दलीमी को वापसी का मौका नहीं दिया.

पिछले साल फेनेस्टा नेशनल्स में उपविजेता रहे दिग्विजय प्रताप सिंह ने डेविस कप में अपने पदार्पण मैच में वालिद अहौदा को 6-1, 5-7, 10-6 से हराकर दूसरा सिंगल्स मैच जीता. इस 25 साल के भारतीय खिलाड़ी को हालांकि शीर्ष स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आगे कड़ी मेहनत करनी होगी.

मोरक्को डेविस कप के इस मुकाबले में केवल एक मैच जीत पाया. यह मैच भी उसने शशीकुमार मुकुंद के पांव में ऐठन के कारण हटने की वजह से जीता.

बोपन्ना काफी भावुक थे और उन्होंने कोर्ट पर ही भारतीय टीम की अपनी शर्ट उतार दी जिससे उनके डेविस कप करियर का भी अंत हो गया. उन्होंने अपने करियर में 33 मैच खेले जिनमें से 23 मैचों में जीत दर्ज की. इनमें 13 डबल्स मैच भी शामिल हैं.

इस मैच को देखने के लिए बोपन्ना के परिवार के लगभग 50 लोग भी आए थे. उन्होंने अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया. बोपन्ना के परिजनों और दोस्तों ने जो टीशर्ट पहन रखी थी उस पर इस खिलाड़ी की तिरंगा लहराते हुए तस्वीर प्रिंट की गई थी.

After 21 incredible years, Tennis legend Rohan Bopanna bids farewell to the Davis Cup with a victory!

Thank you for the memories, Legend! #RohanBopanna #DavisCupLegend #TennisIcon #Farewell #KSLTA pic.twitter.com/0fIkXLp9Cr

— Tennis Karnataka (@KarnatakaTennis) September 17, 2023