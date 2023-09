न्यूयॉर्क. भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने गुरुवार को फ्रांस के पियरे हुगुएस हर्बर्ट और निकोलस माहुत की जोड़ी पर सीधे सेटों में 7-6, 6-2 जीत दर्ज करते हुये अमेरिकी ओपन के पुरूष युगल के फाइनल में प्रवेश किया. बोपन्ना अपने कैरियर में दूसरी बार ग्रैंडस्लैम पुरूष युगल फाइनल में जगह बनाने में सफल हुए हैं. फाइनल में उनका मुकाबला राजीव राम और जो सैलिसबरी की जोड़ी से होगा. राजीव राम और जो सैलिसबरी की जोड़ी साल 2021 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुकी है.

इससे पहले भारत के बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहले सेट में सात प्वाइंट बचाते हुए अमेरिका के नाथनिएल लैमोंस और जैकसन व्रिथो को 7-6, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. छठी वरीयता प्राप्त भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी इससे पहले विंबलडन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची थी.