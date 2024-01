43 साल के रोहन बोपन्ना ने दर्ज की 500वीं जीत; ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मैच में हासिल किया ये कीर्तमान

भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना (Rohan Bopanna) ने 43 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पेशेवर टेनिस में अपने करियर की 500वीं जीत दर्ज करके भारत को गौरवान्वित किया.

बोपन्ना ने पुरुष युगल जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ टूर्नामेंट के दूसरे दौर में अपनी 501वीं जीत हासिल की, क्योंकि इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी जॉन मिलमैन और एडवर्ड विंटर को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया. 21 करियर खिताबों के साथ, रोहन बोपन्ना भारत के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस पेशेवरों में से एक हैं. वह टेनिस में काफी सक्रिय खिलाड़ी रहे हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी खेल शैली में काफी बदलाव किया है.

बोपन्ना ने स्टूडियो शो एक्स्ट्रा सर्व में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विशेषज्ञ पैनलिस्ट सोमदेव देववर्मन से कहा, “यह वास्तव में एक विशेष एहसास है कि मैंने खुद को 500वीं जीत दिलाई. इस यात्रा में बहुत सारे बलिदान हुए हैं और इस दौरान बहुत सारे लोग मेरे साथ थे.”

अपने प्रदर्शन के बारे में बोपन्ना ने कहा, “सर्विस और वॉली नहीं कर पाना बहुत मुश्किल था, जो मुझे हमेशा करना सिखाया गया था और यह मेरी शैली थी. मुझे इसे प्रबंधित करना था और खेलने के नए तरीके खोजने थे जो उच्चतम स्तर पर खेलते समय काम करते थे. 2020 में महामारी के दौरान, मैंने अयंगर योग करना शुरू किया और इससे मेरे स्वास्थ्य पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा. मैं सप्ताह में चार बार 90 मिनट का सत्र कर सकता हूं.”

