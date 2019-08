एंटीगा: भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए पहले टेस्ट मैच में एक क्रिकेट फैन को वो सब देखने को मिला जो वो देखना चाहता था. पहली पारी में संघर्ष करती हुई भारतीय टीम ने दूसरी पारी में पूरा स्कोरबोर्ड ही बदल दिया. मैच के हीरो रहे अजिंक्य रहाणे और जसप्रीत बुमराह ने बड़ी आसानी से ये जीत भारत की झोली में लाकर रख दी.

पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग एलेवेन से बाहर बैठे रोहित शर्मा मैच के बाद एक नई भूमिका में दिखे. रोहित ने इस जीत के बाद bcci.tv पर रहाणे और बुमराह का इंटरव्यू लेते हुए उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी. “हिटमैन” ने बुमराह से उनकी आउट स्विंगर का राज पूछा और लगातार सटीक गेंदबाजी का मंत्र जानना चाहा. बुमराह ने इन सवालों के जवाब में कहा कि वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा आउट स्विंगर ही डालने का प्रयास करते हैं और इस मैच में सबसे अच्छी बात ये रही कि हवा ने भी उनका बहुत साथ दिया जिसके कारण विकेट गिराने में आसानी हुई.

#TeamIndia registered their biggest overseas Test win last night and the Hitman caught up with boom boom @Jaspritbumrah93 and ice-cool @ajinkyarahane88

इसके बाद रोहित ने रहाणे से उनके फॉर्म को लेकर सवाल पूछा और ये जानना चाहा कि वो आलोचनाओं को कैसे हैंडल करते हैं. इसके जवाब में रहाणे ने बिना वक्त लिए कहा कि वो आलोचनाओं को दिल पर नहीं लेते. एंकर रोहित ने इस इंटरव्यू में दोनों खिलाड़ियों से ऐसे ही कुछ निजी सवाल पूछे और इन दोनों को भारतीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा बताया.

Part 2 of when @ImRo45 put on the anchor's hat is out!

The Hitman quizzes @Jaspritbumrah93 on the judicious use of outswing & asks @ajinkyarahane88 how he managed to keep the negative vibes away.

Full 🎥https://t.co/4JHST2PuQO pic.twitter.com/Epnz8Il0hO

