नयी दिल्ली: कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा भारत की तरफ से सर्वाधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले क्रिकेटर बन गये जबकि शिवम दुबे इस छोटे प्रारूप में खेलने वाले 82वें भारतीय बन गये हैं. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने सर्वाधिक 111 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जबकि उनके हमवतन शाहिद अफरीदी के नाम पर 99 मैच दर्ज हैं.

Bangladesh have won the toss and have chosen to bowl first.

India give a T20I debut to Shivam Dube, while Rohit Sharma will become India’s most capped player in the format, topping MS Dhoni’s 98 appearances.#INDvBAN | FOLLOW 👇 https://t.co/qBFzQDJ3Bs pic.twitter.com/Ikx8dk8flA

