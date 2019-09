नई दिल्लीः रोहित शर्मा भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक हैं. रोहित हमेशा ही अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. वे जब मैदान में होते हैं तो प्रशंसक उनकी बल्लेबाजी का खूब लुफ्त उठाते हैं. रोहित एक शानदार बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक खुश मिजाज इंसान भी हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें रोहित अपने फैंस के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं.

दरअसल, यह वीडियो जमैका है. जमैका के स्टेडियम में रोहित जब एक स्टैंड में पहुंचे तो उन्हें फैंस ने घेर लिया. रोहित ने भी उन्हें बिल्कुल निराश नहीं किया और उनके साथ थोड़ी देर वक्त भी गुजारा. रोहित को अपने पास देखकर दो युवा प्रशंसक रोहित के पास आए और फिर उनमें से एक उनके सामने डांस करने लगा. फैंस का डांस देखकर खुद रोहित अपनी हंसी नहीं रोक पाए. रोहित को भले ही टेस्ट टीम में टीम में जगह न मिली हो लेकिन प्रशंसकों के दिल में उनके लिए जगह कम नहीं हुई है.

This is awesome from @ImRo45 when he randomly pulled out two of his loyal fans from the crowd in Jamaica🕺🕺 #TeamIndia 😁👌👌 pic.twitter.com/PqRV1xtjgH

— BCCI (@BCCI) September 2, 2019