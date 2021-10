भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इन दिनों भले आईपीएल (IPL 2021) में खेल रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक हमशक्ल काफी चर्चा में आ गया है. एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जूस पीते हुए रोहित शर्मा के इस हमशक्ल की एक तस्वीर टि्वटर पर पोस्ट की है, जिसे देखकर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) भी हैरान हैं.Also Read - IPL 2021 Points Table, Orange and Purple Cap list: प्ले ऑफ में शान से पहुंची चेन्नई सुपरकिंग्स, ऑरेंज कैप में नंबर 3 हुए Du Plesses

रोहित और हरभजन इस समय यूएई में खेले जा रहे आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे हाफ का हिस्सा हैं. भज्जी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा हैं, जबकि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हैं. Also Read - IPL 2021, SRH vs CSK: प्लेऑफ में पहुंचकर बोले MS Dhoni- हमारे लिए यह बहुत खास, क्योंकि...

लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा तस्वीर की बात करें तो यह शख्स हू-ब-हू अपने हिटमैन रोहित शर्मा की तरह दिखता है, जो रावलपिंडी के सदर इलाके में आलू बुखारा का जूस पीता दिख रहा है. Also Read - बायो बबल थकान की वजह से क्रिस गेल ने किया आईपीएल 2021 छोड़ने का फैसला

Who said Pakistan is not safe for visiting international cricketers?

Just saw star Indian player Rohit Sharma, enjoying a glass of Aalu Bukhara (plum) sharbat at Rawalpindi's saddar.

(Photo: Mukhtar Aziz Kansi) pic.twitter.com/GN1gG8N2jT

— Shiraz Hassan (@ShirazHassan) September 27, 2021