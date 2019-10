रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बुधवार को वाइजैग में शानदार शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही भारत को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया. टेस्ट मैच में एक सलामी बल्लेबाज के रूप में ये रोहित का पहला शतक था और कुल मिलाकर उनके हिस्से का चौथा टेस्ट शतक. रोहित शर्मा ने भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में 98.22 की औसत से रन बनाए हैं जिनमें 15 पारियां शामिल है. इन पारियों में चार शतक और पांच अर्द्धशतक की मदद से उन्होंने 884 रन अपने हिस्से में बटोरे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा 10-प्लस की औसत पारी के साथ सभी बल्लेबाजों के बीच संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं. इस रिकॉर्ड के साथ रोहित ने महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन (Don Bradman) के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है, जिन्होंने घर की 50 पारियों में 98.22 की औसत से रन बनाए हैं.

इसके अलावा, रोहित शर्मा टेस्ट में पहली बार ओपनिंग करते हुए शतक बनाने के बाद शिखर धवन, केएल राहुल और पृथ्वी शॉ के साथ इस सूची में शामिल हो गए हैं. क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकुलम, मार्टिन गुप्टिल, तिलकरत्ने दर्शन, अहमद शहजाद, शेन वॉटसन, और तमीम इकबाल के बाद रोहित शर्मा टेस्ट, एकदिवसीय, और टी 20 में शतक बनाने वाले दुनिया के सातवें बल्लेबाज भी बन गए हैं. वनडे और टी-20 में खुद को साबित कर चुके दाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज रोहित भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने कम से कम 10 टेस्ट खेलने के बाद घरेलू सरजमीं पर सर्वाधिक औसत से रन बनाए हैं.

Rain plays spoilsport on Day 1 of the 1st Test after #TeamIndia openers put us in a commanding position with 202/0 on board.#FreedomSeries #INDvSA pic.twitter.com/STL6NBrPJl

— BCCI (@BCCI) October 2, 2019