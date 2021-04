मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians vs Rajasthan Royals) ने गुरुवार शाम को राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ सात विकेट से जीत दर्ज कर अब छह मैचों के बाद कुल छह (MIvsRR) प्‍वइंट्स प्राप्‍त कर लिए हैं. बीते दो (IPL 2021) मुकाबलों में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम को हार झेलनी पड़ी थी. कप्‍तान आज मिली जीत से काफी खुश हैं. उन्‍होंने मैच के बाद टीम के खेल से संतुष्टि जाहिर की. Also Read - Live Score and Updates, DC vs KKR, Vivo IPL 2021: पृथ्‍वी शॉ ने एक ओवर में लगाए छह चौके, दिल्‍ली की शानदार शुरुआत

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आधिकारिक प्रसारणकर्ता से बातचीत के दौरान कहा, 'आज खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ली जो हमने उन्हें दी थी, यह सामूहिक प्रयास था. दो हार के बाद हमें इस जीत की जरूरत थी. हमें आज सब कुछ सही किया, पहली गेंद से ही और अंत में भी अच्छा प्रदर्शन किया.''

हिटमैने ने आगे कहा, ''हमारी टीम पॉजिटिव माइंडसेट में थी क्‍योंकि हमें पता था कि हम दिल्ली जा रहे थे. यहां की पिच अच्छी है, चेन्नई की तरह नहीं है. मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने हमारे लिए अच्छा काम किया. अंतिम सात ओवर में हमने लगभग 50 रन दिए जबकि उनके सात विकेट शेष थे.''

मुंबई इंडियंस के लिए क्विंटन डी कॉक ने मैच विनिंग पारी खेली. उन्‍होंने नाबाद 70 रन बनाकर टीम की जीत को बेहद आसान बनाबना दिया. 172 रनों के लक्ष्‍य को मुंबई ने नौ गेंद बाकी रहते ही बना दिया.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा, ‘‘क्विंटन डी कॉक की पारी से काफी खुश हूं, हमें पता है कि वह कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है. कृणाल की पारी भी मत भूलिए.’’