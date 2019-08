लॉडरहिल (अमेरिका): भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गये हैं. रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां अपनी 67 रन की पारी के दौरान तीन छक्के लगाये और इस बीच क्रिस गेल के रिकार्ड को भी तोड़ा.

Rohit Sharma has now hit the most sixes in T20Is 🔥👏 pic.twitter.com/jnYyfFVfFR

— ICC (@ICC) August 4, 2019