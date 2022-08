भारतीय टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma Injury) इंग्‍लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. वो अपनी बल्‍लेबाजी के दौरान महज चार गेंदों का सामना करने के बाद ही वापस डगआउट लौट आए थे. बताया जा रहा है कि कमर में अकड़न के कारण उन्‍होंने अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ाया. हालांकि रोहित की गैर-मौजूदगी में भी भारत ने सूर्यकुमार यादव की शानदार बल्‍लेबाजी के दम पर जीत दर्ज की. हिटमैन ने मैच खत्‍म होने के बाद अपनी चोट को लेकर अपडेट दिया. रोहित शर्मा ने आधिकारिक प्रसारणकर्ता से बातचीत के दौरान कहा, “मेरा शरीर ठीक है. अगले मैच से पहले हमारे पास काफी दिन हैं. मैं उम्‍मीद करता हूं कि तबतक सबकुछ ठीक हो जाएगा.”Also Read - IND vs WI: सूर्यकुमार यादव चाहते हैं उनका मैच देखने मैदान पर न आएं पत्नी, वजह भी कमाल है

🚨 UPDATE: #TeamIndia captain Rohit Sharma has a back spasm.

The BCCI medical team is monitoring his progress.#WIvIND

— BCCI (@BCCI) August 2, 2022