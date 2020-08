हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए गए भारतीय सीमित ओवर फॉर्मेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का कहना है कि देश के लिए कुछ करने पर सम्मान मिलना प्रेरणादायक है। Also Read - 50 सालों के क्रिकेट इतिहास में सबसे प्रेरणदायक कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी: ग्रैग चैपल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) खेलने के लिए यूएई पहुंचे रोहित का कहना है कि वो खेल रत्ना पाकर बेहद खुश हैं। बीसीसीआई के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, "सबसे बड़ा खेल अवार्ड पाकर बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। मैं ये अवार्ड पाकर बेहद खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं। मैं खेल मंत्री और बीसीसीआई को मेरा नाम चुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा।"

भारतीय उप-कप्तान ने कहा, "मैं और कड़ी मेहनत करने और देश के लिए देश का सम्मान बढ़ाने का वादा करता हूं।"

I am very happy and feel privileged to receive this honour. I promise to keep working hard. Fans are my support system & I am sure they will keep backing us: @ImRo45 on his Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, India’s highest sporting honour. pic.twitter.com/30d6vb6WMz

