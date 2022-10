Rohit Sharma Nose Bleeding: गुवाहाटी में खेले गए हाई स्‍कोरिंग मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका से मिली कड़ी टक्‍कर के बाद 16 रन से करीबी जीत दर्ज की. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पहले दो मुकाबले जीतकर टी20 सीरीज पर कब्‍जा कर लिया है. मैच के दौरान एक ऐसी घटना भी सामने आई जिसे कोई भी खेल प्रेमी नहीं देखना चाहेगा. भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि हिटमैन की नाक से खून बह रहा है.Also Read - Jasprit Bumrah: 'टी20 विश्‍व कप से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हुए बाहर, बीसीसीआई ने किया औपचारिक ऐलान'

रोहित की नाक से खून बहता देख दिनेश कार्तिक उनकी मदद के लिए आए. दिलचस्‍प बात यह है कि हिटमैन स्‍वयं इससे बेखबर थे। वो इसके बावजूद भी फील्‍ड जाने में लगे हुए थे. नाक से खून बहने का पता लगने के बाद उन्‍होंने रुमाल की मदद से इसे रोकने का प्रयास किया. रोहित शर्मा इसके बाद मैदान से चले गए. हालांकि वो ज्‍यादा देर डगआउट में नहीं रुके. प्राथमिक इलाज कराने के बाद वो फिर से मैदान पर लौट आए. Also Read - India vs South Africa ODI Series Video: शिखर धवन कैप्टन, जानें मैच शेड्यूल, कहाँ और कैसे देखें मैच

Rohit Sharma was giving instructions to the players even when blood was bleeding from his nose, later he was alright and came back to the field. The captain always leads by example. 👏🇮🇳 pic.twitter.com/PWX5ZCoUPU

— Shamanth Reddy (@Shamantth) October 3, 2022