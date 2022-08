पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप (Asia Cup 2022) मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पाकिस्तानी फैन के साथ मुलाकात ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. हालांकि रोहित का इस मामले पर कुछ और ही कहना है. जहां मीडिया रोहित के पाकिस्तानी फैन को गले लगाने की बात को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रही है, वहीं भारतीय कप्तान इसे बिल्कुल सामान्य मानते हैं.Also Read - LIVE Afghanistan vs Sri Lanka T20 Score, Asia Cup 2022 : पहले ही ओवर में गिरे श्रीलंका के दो विकेट, स्कोर 3/2

रविवार को होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तानी फैन को गले लगाने पर रोहित ने कहा, “ये आप लोगों के लिए असामान्य होगा, हमारे लिए नहीं है. बहुत से खिलाड़ियों के लिए ये आम बात है…पाकिस्तानी फैंस से मिलना जुलना होता रहता है. प्रतिद्वंद्विता एक तरफ है, अच्छा मैच तो होगा ही, आप बहार से प्रचार बनायें, हम अंदर से अच्छा करने की कोशिश करेंगे.” Also Read - विराट कोहली ने माना- एशिया कप में आने से पहले एक महीने तक बल्ला तक नहीं छुआ

With Pakistani fans asking for a hug, @ImRo45 stepped out of the ground and went and greeted them ! #INDvsPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/xAWYDgg3Iz

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) August 26, 2022