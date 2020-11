ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) का मानना है कि जब टीम इंडिया में विराट कोहली (Virat Kohli) मौजूद न हों तब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान संभालनी चाहिए. Also Read - India vs Australia virat kohli might have to bowl for few overs says tom moody

विराट कोहली इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टेस्ट मैच के बाद स्वदेश लौट आएंगे. उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपने पहले बच्चे की मां बनने जा रही हैं. इसीलिए विराट पितृत्व अवकाश पर लौटेंगे.

विराट के बीचे दौरे में से ही भारत लौटने की बात पर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपने की राय दे रहे हैं. हालांकि रोहित अभी तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं पहुंचे हैं. वह इन दिनों चोटिल हैं और फिलहाल नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहैब कर रहे हैं.

रोहित को हैम्स्ट्रिंग चोट के चलते सिर्फ टेस्ट टीम में पहले 2 टेस्ट मैच तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. लेकिन फिर भी जानकार विराट के बाद उन्हें कप्तानी करते देखना सही फैसला मानते हैं. रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपनी टीम मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है.

माइकल क्लार्क ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, ‘अगर मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम चुनता और मुझे यह जानकारी होती कि विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद भारत लौटेंगे, मैं तो रोहित शर्मा को निश्चित ही टीम में चुनता. 100 फीसदी. क्योंकि मैं समझता हूं कि जब विराट मौजूद नहीं हैं, तब रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी करनी चाहिए.’

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान क्लार्क ने कहा, ‘उनकी कप्तानी और नेतृत्वक्षमता लाजवाब है. यह उन्होंने एक बार फिर आईपीएल में एक और आईपीएल खिताब जीतकर साबित किया है. वह बेहतर ढंग से जानते हैं कि पुरुषों (खिलाड़ियों) को कैसे लीड किया जाता है. मेरे ख्याल से अगर विराट कोहली मौजूद नहीं हो तो उन्हें किसी भी फॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए.’