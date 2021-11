After Taking T20 Captaincy Rohit Sharma To Lead ODI Team says Report: लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अब टीम इंडिया बदलाव की ओर है. हाल ही में विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को इस फॉर्मेट में नया कप्तान चुना गया है. अब चर्चाएं इस बात पर भी हैं कि टीम मैनेजमेंट विराट कोहली (Virat Kohli) से वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने पर भी चर्चा करेगा. अगर विराट राजी होते हैं तो इस फॉर्मेट में भी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को कप्तानी सौंपी जाएगी.Also Read - T20 World Cup 2021: PAK vs AUS- पाकिस्तान की आज अग्निपरीक्षा, दो बड़े खिलाड़ियों को आया बुखार

अगले दो साल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए काफी खास हैं. साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड (T20 World Cup 2022) खेला जाएगा, जबकि साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) भारत में खेला जाएगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट वर्कलोड को संतुलित करने के मकसद से सफेद गेंद की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपना चाहता है, जबकि लाग गेंद के फॉर्मेट में यानी टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली के हाथ में ही बनी रहेगी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित को सिर्फ टी20 टीम की ही कमान नहीं मिलनी है, उन्हें वनडे टीम की कमान सौंपे जाने की भी तैयारी है. निकट भविष्य में वह इस फॉर्मेट में भी भारतीय टीम की अगुआई करते दिखेंगे. हालांकि यह निर्णय मौजूदा कप्तान विराट कोहली के साथ विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा. टीम मैनेजमेंट इस संदर्भ में उनसे चर्चा कर सकता है.

भारतीय थिंक टैंक भी बंटी हुई कप्तानी के पक्ष में है. लेकिन वह यह नहीं चाहता कि सफेद बॉल के दो फॉर्मेट (टी20 और वनडे) में ही दो अलग-अलग कप्तान हों. वह चाहता है कि लाल गेंद में एक अलग कप्तान, जबकि सफेद बॉल में एक अलग कप्तान हो. इससे कप्तानी संभाल रहे खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज रहेगा.