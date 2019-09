नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एक ऐसे काम की जिम्मेदारी ली है जिसका उनकी प्रोफेशनल लाइफ से कोई भी लेना-देना नहीं है. रोहित शर्मा ने विलुप्त हो रहे जानवर गैंडों (Rhinoceros) के संरक्षण की जिम्मेदारी ली है. रोहित शर्मा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और एनीमल प्लैनेट के साथ मिलकर एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे.

रोहित ने खुद को इसके लिए ‘रोहित4राइनोज’ अभियान से जोड़ा है. बता दें कि गैंडों का यह संरक्षण अभियान 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस (World Rhino Day) पर लॉन्च किया जाएगा. रोहित ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों की यह सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम विलुप्त हो रहे जानवरों के संरक्षण में अपना योगदान दें.

There are approx. 3500 #Greateronehornedrhinos in the world today; 82% of them in India. Join me to #batforrhinos on #worldrhinoday and support measures to protect these animals in the wild. Log onto https://t.co/Qnhv9NhdHu to support the cause. @WWFINDIA @AnimalPlanetIn pic.twitter.com/iMUy315MAr

— Rohit Sharma (@ImRo45) September 4, 2019