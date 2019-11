क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाज को विकेट निकालने के लिए मशक्‍कत करते हुए हम अक्‍सर देखते हैं, लेकिन क्‍या कभी देखा है कि किसी खिलाड़ी ने विकेट लेने के लिए अपनी तरफ से कोई विशेष मेहनत नहीं की हो और अपने आप ही खिलाड़ी आउट होकर चला गया हो. जी हां, इस तरह की चीजें क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलती है.

ऑस्‍ट्रेलिया के काउंट्री क्रिकेट के दौरान एक ऐसा ही वाक्‍या देखने को मिला जब रोम से काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे पवेल फ्लोरिन गेंदबाजी पर आए. मेलबर्न के सरे हिल्‍स काउंटी क्‍लब में खेलने के लिए उन्‍हें न्‍यौता मिला था. हालांकि इसके बावजूद ऑस्‍ट्रेलिया में आने के लिए उन्‍हें वीजा संबंधित काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा.

मैच के जुड़ा एक वीडियो पवेल फ्लोरिन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया. उन्‍होंने लिखा, “ऑस्‍ट्रेलिया में यह मेरा पहला रनआउट है. कभी-कभी आप सही वक्‍त पर सही जगह पहुंच जाते हो. क्‍या आपको भी लगता है कि यह महज एक हादसा भर था ? ”

My first run out in Australia. Sometimes you’re in the right place at the right time!

Are you sure it was an accident? @subimarist @SurreyHills_cc @ClujCricketClub @CricketRomania @CricketAus @EuropeanCricket pic.twitter.com/rqvLWHMuRe

— Pavel Florin (@PavelFlorin13) November 30, 2019