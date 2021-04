आईपीएल (IPL 2021) के पहले सुपरसंडे में आज दोपहर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइटराइडर्स (Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders) के बीच टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला खेला जाना है. एक तरफ विराट कोहली (Virat Kohli vs Eoin Morgan) की कप्‍तानी वाली बैंगलोर की टीम है जिसने टूर्नामेंट में अबतक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं. वहीं, दूसरी तरफ इयोन मोर्गन की नाइटराइडर्स हैं, जिनके हाथ एक मैच में जीत तो दूसरे मुकाबले में हार लगी थी. Also Read - IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, Playing XI: विराट कोहली ने जीता टॉस, दोनों टीमों ने किए ये बड़े बदलाव

Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, Live Score and Updates: Ball by Ball Commentary MA Chidambaram Stadium, Chennai at 03:30 PM

आज दोनों ही टीमें अपने तीसरे मैच के लिए मैदान में होंगी. दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अबतक 26 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 12 में बेंगलोर और 14 मैचों में कोलकाता को जीत मिली है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आज के मैच का पल पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.