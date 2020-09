भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह (RP Singh) को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है. आरपी ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया ट्विटर पर की. 34 वर्षीय यूपी के इस पूर्व पेसर ने ट्वीट के जरिए पत्नी देवांशी सिंह (Devanshi Singh) को टैग कर इस न्यूज को अपने फैंस के साथ साझा की. Also Read - मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ क्यों नहीं कर सकता : शोएब अख्तर

आरपी के पिता बनने की खबर सुनते ही क्रिकेट जगत से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया जिसमें टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) सहित प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) और कई वर्तमान क्रिकेटर्स भी शामिल हैं.

बाएं हाथ के इस पूर्व गेंदबाज ने ट्वीट किया, ' ईश्वर की कृपा से देवांशी और मुझे अपने बेटे के जन्म की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है. ' आरपी सिंह और देवांशी ने साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों की एक बेटी भी है. इरा आर्या सिंह का जन्म साल 2017 में हुआ था.

With the grace of God, @DevanshiS_ and I are delighted to announce the birth of our baby boy. #ॐ_नमः_शिवाय #HarHarMahadev

— R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) September 3, 2020