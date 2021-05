RP Singh Father Passes away due to Covid-19: भारत में कोरोना वायरस (Covid-19) दिन प्रति दिन विकराल रूप लेता जा रहा है. रोजाना करीब चार हजार लोगों की मौत इस वायरस की चपेट में आने से भारत में हो रही है. भारतीय टीम में तेज गेंदबाज की भूमिका निभा चुके आरपी सिंह (रूद्र प्रताप सिंह) के पिता की भी बुधवार को कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण मृत्‍यु को गई. क्रिकेटर ने खुद सोशल मीडिया के माध्‍यम से इस बात की जानकारी दी. Also Read - PM CARES Fund ने DRDO से ऑक्‍सीकेयर की 1.50 लाख यूनिट खरीदी के ल‍िए Rs 322.5 करोड़ मंजूर किए

आरपी सिंह ने (RP Singh) ट्विटर पर लिखा, "अत्‍यंत दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पिता की मृत्‍यु हो गई है. कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रस्‍त होने के बाद पिता शिव प्रताप सिंह ने आज 12 मई को अंतिम सांस ली. मैं आप सभी से विनती करता हूं कि मेरे पिता की आत्‍मा की शांति के लिए प्रार्थना करें. ओम नम: शिवाय"

It is with deepest grief and sadness we inform the passing away of my father, Mr Shiv Prasad Singh. He left for his heavenly abode on 12th May after suffering from Covid. We request you to keep my beloved father in your thoughts and prayers. RIP Papa. ॐ नमः शिवाय 🙏🙏

— R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) May 12, 2021