IPL 2020 News Hindi: राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (RR vs CSK) को 16 रन से हार झेलनी पड़ी. धोनी ने आखिरी ओवरों में तीन छक्‍के लगाकर दर्शकों का अच्‍छा मनोरंजन भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्‍लैंड के पूर्व विस्‍फोटक बल्‍लेबाज केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) उनसे खुश नहीं हैं. पीटरसन का कहना है कि धोनी ने तेजी से रन बनाने के निर्णय लेने में बहुत देर कर दी, जिसका खामियाजा चेन्‍नई को भुगतना पड़ा.

स्‍टार स्‍पोर्ट्स के लिए पोस्‍ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद सुनील गावस्‍कर से बातचीत के दौरान पीटरसन ने कहा, "आपको आगे आना ही होगा. कम से कम आपको अपने आप को जीतने के लिए एक मौका देना ही होगा. यही सनी (सुनील गावस्‍कर) कहने का प्रयास कर रहे हैं. जब आपने देखा कितना क्‍लोज आप लेजा सकते हैं उसके बाद डु प्‍लेसिस ने रन बनाने शुरू कर दिए. महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में शॉट लगाने शुरू किए और उसके बाद उन्‍हें 16 रन से हार झेलनी पड़ी.

पीटरसन ने कहा कि ये केवल प्रयोग करने की बात नहीं है. आप कहेंगे कि ओहह टूर्नामेंट की शुरुआत में ऐसा कहना जल्‍दबाजी होगा. "मैं आपको एक बात बता दूं कि टी20 क्रिकेट आपको काटने के लिए बड़ी तेजी से आता है. इस फॉर्मेट में आप एक के बाद एक पांच मैच लगातार हार भी सकते हैं. उसके बाद आप ये सोचने लगेंगे कि क्‍या हम सच में फाइनल तक पहुंच भी सकते हैं या नहीं. धोनी की इस नॉनसेंस को मैं कभी स्‍वीकार नहीं कर सकता."