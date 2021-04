Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 18th Match Live Score and Updates in hindi: आईपीएल-14 में 24 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच सीजन का 18वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जा रहा है, जिसमें राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया. राजस्थान ने चार मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है और सभी टीमों के बीच उसका नेट रन रेट सबसे खराब है. उनके प्रतिद्वंद्वी कोलकाता को भी मुश्किल हो रही है और उसने भी चार मैचों में एक ही जीत दर्ज की है. लेकिन कोलकाता की टीम नेट रन रेट के मामले में आरआर और पंजाब किंग्स दोनों से आगे हैं. चेन्नई के खिलाफ आंद्रे रसल और पैट कमिंस के बल्लेबाजी प्रदर्शन से कोलकाता को आत्मविश्वास मिला है. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR, Playing XI: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, Playing XI में हुए बड़े बदलाव

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

कोलकाता नाइट राइडर्स: नितीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स: जोस बटलर, यशसवी जायसवाल, संजू सैमसन (विकेटकीपर / कप्तान), डेविड मिलर, शिवम दुबे, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान.