Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 18th Match: आईपीएल-14 में 24 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच सीजन का 18वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला गया, जिसमें राजस्थान ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. ये इस सत्र राजस्थान की 5 मैचों में दूसरी जीत रही. इसी के साथ राजस्थान अंकतालिका में छठे पायदन पर पहुंच गया है. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR: राजस्थान रॉयल्स ने लगाई Points Table में छलांग, जानिए जीत के 5 बड़े कारण

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 133 रन बनाए. नितीश राणा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 24 रन जोड़े. गिल 11, जबकि राणा 22 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. Also Read - IPL 2021 18th Match Report: संजू सैमसन की कप्तानी पारी, KKR को 6 विकेट से हराकर Points Table में छठे नंबर पहुंचे राजस्थान रॉयल्स

कोलकाता की तरफ से राहुल त्रिपाठी ने 26 गेंदों में सर्वाधिक 36 रन बनाए, जबकि दिनेश कार्तिक ने 25 रन टीम के खाते में जोड़े. केकेआर की पारी में कुल 5 छक्के देखने को मिले. विपक्षी टीम की ओर से क्रिस मॉरिस ने 23 रन देकर 4 शिकार किए. उनके अलावा जयदेव उनादकट, चेतन साकरिया और मुस्तफिजुर रहमान ने 1-1 शिकार किए. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR: 'डाइमंड डक' का शिकार हुए Eoin Morgan, आईपीएल इतिहास में चौथी बार हुआ ऐसा

इसके जवाब में राजस्थान की सलामी जोड़ी ने 3.2 ओवर में 21 रन जुटाए. जोस बटलर 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से टीम निरंतर अंतराल पर विकेट खोते गई, लेकिन यशस्वी जासवाल (22), संजू सैसमन और शिवम दुबे (22) ने उपयोगी पारी खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया.

कप्तान संजू सैमसन ने दूसरे छोर पर मोर्चा संभाले रखा. उन्होंने 41 गेंदों में 3 बाउंड्री की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा डेविड मिलर ने भी बखूबी साथ निभाते हुए 24 रन जुटाए, जिसके दम टीम ने 7 गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया. कोलकाता की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2, जबकि शिवम मावी और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 शिकार किया.