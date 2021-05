RR vs SRH Dream11 Team Prediction VIVO IPL 2021: Captain, Fantasy Playing Tips – Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, Probable XIs For Today’s T20 Match 28 at Arun Jaitley Stadium, Delhi 3.30 PM IST May 2 Sunday: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच 2 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में सीजन का 28वां मैच खेला जाना है. रॉयल्स ने अभी तक छह में से दो मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स ने छह में से एक मैच में जीत दर्ज की है. रॉयल्स अंकतालिका में सातवें और सनराइजर्स सबसे नीचे आठवें स्थान पर है. Also Read - RR vs SRH Live Streaming, Vivo IPL 2021: यहां देखें राजस्थान रॉयल्स-सनराइजर्स हैदराबाद मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

RR vs SRH Head to Head: दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 13 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें हैदराबाद ने 7, जबकि राजस्थान ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं. पिछले 2 सीजन में दोनों टीमें कुल 4 बार आपस में भिड़ी हैं, जिसमें मामला 2-2 से बराबरी पर रहा.

Also Read - IPL 2021: बैंगलोर पर जीत के बाद बोले कप्तान राहुल- ये मैच हर हाल में जीतना था, इसलिए मैंने आगे बढ़कर लीड किया

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Predicted Playing XI Also Read - शाहरुख खान को कीरोन पोलार्ड नहीं हार्दिक पांड्या की तरह बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए : स्कॉट स्टायरिस

राजस्थान रॉयल्स: जोस बटलर, यशसवी जायसवाल, संजू सैमसन (कप्तान / विकेटकीपर), शिवम दुबे, रियान पराग, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, राहुल तेवतिया, श्रेयस गोपाल / जयंत उनादकट, मुस्ताफिजुर रहमान और चेतन सकारिया.

सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मनीष पांडे, केन विलियम्सन, विजय शंकर, केदार जाधव / अब्दुल समद, राशिद खान, जगदीश सुचित, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, संदीप शर्मा.

IPL 2021, RR vs SRH Dream11 Fantasy Suggestions

संजू सैमसन (कप्तान), डेविड वॉर्नर (उप कप्तान), डेविड मिलर, केन विलियमसन, यशस्वी जायसवाल, क्रिस मॉरिस, विजय शंकर, राशिद खान, चेतन सकारिया, मुस्ताफिजुर रहमान और संदीप शर्मा

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Full Squads:

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मारकंडे, एंड्रयू टाय, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मौरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव और आकाश सिंह.

सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वॉर्नर (कप्तान), केन विलियम्सन, जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, रिद्धिमान साहा, प्रियम गर्ग, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, विराट सिंह, जेसन होल्डर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, शाहबाज नदीम, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, बासिल थम्पी, जगदीश सुचित, केदार जाधव, मुजीब-उर-रहमान.