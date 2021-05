David Warner Serves Water to his SRH Teammates: आईपीएल (IPL 2021) के 28वें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम बिना डेविड वार्नर (David Warner) के मैदान में उतरी. वार्नर डगआउट में स्‍टैंड्स में बैठे हुए थे. वहीं, कप्‍तानी का जिम्‍मा अब पूरे सीजन में केन विलियमसन (Dane Williamson) संभालेंगे. मैच के दौरान वार्नर अपनी टीम के खिलाड़ियों को पानी पिलाते हुए नजर आए. यह देखकर वार्नर के फैन भड़क गए. Also Read - IPL 2021: SRH के टॉम मूडी ने किया खुलासा- प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किए जाने से 'हैरान और निराश' हैं डेविड वार्नर

डेवि वार्नर (David Warner) का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए बेहद शानदार रहा है. हालांकि मौजूदा सीजन में वो सात मुकाबले खेलने के बाद अपनी टीम को केवल एक ही मैच में जीत दिला पाए. Also Read - IPL 2021, RR vs SRH, Live Score Updates: हैदराबाद ने टॉस जीतकर लिया पहले गेंदबाजी का फैसला

डेविड वार्नर (David Warner) आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं. उन्‍होंने अबतक इस टूर्नामेंट में 5,447 रन बनाए हैं. इसके साथ ही वो इस टूर्नामेंट में अर्धशतकों का अर्धशतक लगाने वाले भी पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं. वार्नर हैदराबाद की तरफ से साल 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे. 2018 में वो बैन के चलते आईपीएल में नहीं खेल पाए थे. साफ है कि वार्नर क रिकॉर्ड एक खिलाड़ी के तौर पर बेहद शानदार हैं. Also Read - IPL 2021, RR vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए डेविड वार्नर

David Warner happily collecting balls running here and there outside the fence and throwing inside instead of sitting in the dugout. He’s so passionate about involving himself in the game, hard days for him. pic.twitter.com/WQ2uCn1A0T — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 2, 2021

Worst ever franchise i have ever seen @SunRisers 😏

Dropped the legend David Warner @davidwarner31 .

Most embarrassing moment for a legend like david warner to serve drinks. #IPL #RRvsSRH

#KaneWilliamson — AKSHAY KUMAR (@akkian_mac) May 2, 2021

@davidwarner31 Warner carrying drinks, throwing bowl from out side. This made me really sad. Really bad decision @SunRisers dropping warner? #blackdayforipl — beingazharshaikh (@azharshaikh1013) May 2, 2021

Warner carrying drinks😭 — G. (@oyegautam) May 2, 2021

Warner Bhai Drinks lekar aate waqt kitne Khush lagre h🥺🤎 — Bharat (@savageclown45) May 2, 2021

ऐसे में नहें पानी पिलाता देखकर वार्नर (David Warner) के फैन्‍स का भड़कना लाजमी था. उन्‍हें ना सिर्फ कप्‍तानी से हटाया गया बल्कि प्‍लेइंग-11 से भी बाहर कर दिया गया. फैन्‍स ने ट्विटर पर बेहद कड़े शब्‍दों में इसकी आलोचना की.