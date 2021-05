IPL 2021, Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, Live Score Updates: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच 2 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में सीजन का 28वां मैच खेला गया, जिसमें राजस्थान ने 55 रन से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ राजस्थान पांचवें पायदान पर पहुंच चुका है. इस टीम ने 7 में से 3 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि इतने ही मुकाबलों में से हैदराबाद 6 गंवा चुका है और अंकतालिका में सबसे नीचे है. Also Read - IPL 2021, RR vs SRH: Jos Buttler ने बनाया रिकॉर्ड, IPL करियर में कभी ना हुआ था ऐसा

पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को 17 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (12) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद जोस बटलर ने संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की, जिसने टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया. सैमसन ने 33 गेंदों में 48 रन बनाए. Also Read - पंजाब किंग्‍स के कप्‍तान KL Rahul अपेंडिक्‍स की बीमारी से हुए ग्रस्‍त, अस्‍पताल में कराया गया भर्ती

यहां से बटलर ने अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 64 बॉल में 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 124 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसके दम पर राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 220 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से संदीप शर्मा, राशिद खान और विजय शंकर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. Also Read - David Warner डगआउट से गेंद फेंकते आए नजर, मैदान में खिलाड़ियों को पानी पिलाने भी आए, भड़के फैन्‍स

इसके जवाब में हैदराबाद को मनीष पांडे और जॉनी बेयरस्टो ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 6.1 ओवर में 57 रन की साझेदारी हुई. पांडे ने 31, जबकि जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन की पारी खेली.

पहला विकेट गिरने के बाद हैदराबाद परेशानी में आ गया. विजय शंकर (8) कप्तान केन विलियम्सन (20) समेत मोहम्मद नबी (17) उस वक्त तक पवेलियन लौट चुके थे, जब टीम का स्कोर 127/5 था. यहां से राजस्थान की पारी नहीं संभल सकी और टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर महज 165 रन ही बना सकी. राजस्थान की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान-क्रिस मॉरिस ने 3-3 विकेट अपने नाम किए.