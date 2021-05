IPL 2021, Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, Live Score Updates: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सीजन का 28वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह मैच आईपीएल की दो सबसे नीचे की टीमों, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का है. राजस्थान रॉयल्स 6 में से 2 और सनराइजर्स हैदराबाद 6 में से एक मैच जीतकर सातवें और अंतिम पायदान पर है. Also Read - IPL 2021, RR vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए डेविड वार्नर

इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से डेविड वॉर्नर नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर केन विलियम्सन को कप्तानी सौंपी गई है. हैदराबाद ने अंतिम एकादश तीन बदलाव करते हुए मोहम्मद नबी, अब्दुल समद और भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया है, जबकि राजस्थान की टीम के लिए अनुज रावत पदार्पण कर रहे हैं और कार्तिक त्यागी की वापसी हुई है.

प्लेइंग इलेवन-

सनराइजर्स हैदराबाद: जॉनी बेयरस्टो (कप्तान), केन विलियमसन (विकेटकीपर), मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर, अब्दुल समद, मोहम्मद नबी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद.

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): जोस बटलर, यशसवी जायसवाल, संजू सैमसन (विकेटकीपर / कप्तान), अनुज रावत, डेविड मिलर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान.