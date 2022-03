पूरा यूक्रेन इस समय युद्ध की आग में दहल रहा है. इस देश पर रूस का भीषण आक्रमण जारी है और इसमें अब आम नागरिक भी इसकी चपेट में आने लगे हैं. खेलों की दुनिया को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है. खबर है कि रूस के इस सैन्य हमले में यूक्रेन के दो फुटबॉल खिलाड़ी मारे गए हैं. पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ियों की संस्था फिफप्रो के महासचिव योनास बेयर होफमैन ने गुरुवार को यह दुखद जानकारी दी. कथित तौर पर 21 साल के विताली सेपिलो और 25 साल के दमित्रो मार्टिनेको ने युद्ध में अपनी जान गंवाई और वे युद्ध में जान गंवाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं.Also Read - Russia-Ukraine War Day 6 Live Updates: रूसी सैनिकों का बड़ा हमला, बम धमाकों से गूंज रहे यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तीन शहर

फिफप्रो ने बयान में कहा, ‘हमारी संवेदनाएं इस युद्ध में कथित तौर पर जान गंवाने वाले पहले फुटबॉलरों यूक्रेन के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों विताली सेपिलो और दमित्रो मार्टिनेको के परिवार, मित्रों और टीम के साथियों के साथ हैं.’ Also Read - कोरोनावायरस के कारण EURO 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 तक स्थगित

बेयर होफमैन ने कहा कि खिलाड़ियों के समूह यूक्रेन से पड़ोसी देशों पोलैंड और रोमानिया में जाने में सफल रहे लेकिन उन्हें पूर्वी यूरोप के इस देश में पंजीकृत 400 विदेशी फुटबॉल खिलाड़ी कहां है इसकी जानकारी नहीं है. Also Read - Barcelona rejects appeal against UEFA ban | यूईएफए ने प्रतिबंध के खिलाफ बार्सिलोना की अपील ठुकराई

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022