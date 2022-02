Russia-Ukraine Crisis: रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, जिसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं. खेल जगत भी शांति की अपील कर रहा है, जिनमें खुद रूस के टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रुबलेव (Andrey Rublev) शामिल हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आंद्रे रुबलेव ने फैंस का दिल जीत लिया.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: रूस-यूक्रेन युद्ध पर यूएन चीफ ने दी चेतावनी-जल्द अपने बैरक में वापस लौटे रूसी सेना

आंद्रे रुबलेव (Andrey Rublev) ने दुबई में जारी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल में उन्होंने 5वें वरीय पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज (Hubert Hurkacz) को 3-6, 7-5, 7-6 से मात दी.

24 वर्षीय रुबलेव ने सेमीफाइनल में जीत के बाद युद्ध ना करने की अपील की. रुबलेव ने टीवी ब्रॉडकास्टर के कैमरे की स्क्रीन पर लिखा- No War Please. Also Read - Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्पष्ट रुख, कहा-हम भी हैं परेशान, कूटनीति से हो समाधान

Russian tennis player Andrey Rublev writes “No war please” on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd

