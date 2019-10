भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के तेज गेंदबाज शांताकुमारन श्रीसंत (S.Sreesanth) इन दिनों नेशनल टीम में वापसी के लिए नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं.

श्रीसंत (Sreesanth) पर साल 2013 के इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के सीजन में कथित स्पॉट फिक्सिंग का आरोप था. इस सिलसिले में श्रीसंत 2013 में आईपीएल टीम (IPL Team) राजस्‍थान रॉयल्स के दो अन्य खिलाड़ियों अजित चंदीला और अंकित चव्हाण के साथ एक महीने तक तिहाड़ जेल में रहे थे.

अगले साल सितंबर में खत्म होगा बैन

हाल में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी सजा घटा दी है जो अब सितंबर 2020 में खत्म हो जाएगी.

वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीसंत नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में 36 वर्षीय श्रीसंत केरल के बल्लेबाज सचिन बेबी (Sachin Babdy) को गेंदबाजी कर रहे हैं.

Good to see @sreesanth36 back in practice, he cleans up current Kerala player, Sachin Baby. pic.twitter.com/HYfekHvGrZ



एक्शन में बदलाव नहीं

वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि श्रीसंत के गेंदबाजी एक्शन में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने सचिन बेबी को इन स्विंगर गेंद पर बोल्ड कर दिया.

फैंस भी ले रहें चुटकी

श्रीसंत का वीडियो देखकर फैंस भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. किसी ने लिखा की प्रैक्टिस जारी रखने से उनकी रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) में वापसी हो सकती है तो किसी ने उनके वजन के बारे में कहा कि वो एकदम फिट दिखाई दे रहे हैं.

He lost weight. Looks fit and sharp

See this one too

Seems he lost his seam position

But practice is key

He can come back atleast in ranji pic.twitter.com/wulLrkvC82

— Neeraj gupta (@Neeraj01A) October 23, 2019