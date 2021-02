इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के इस फैसले से खुश नहीं हैं कि उसने साउथ अफ्रीका का अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस निर्णय को उन्होंने क्रिकेट के लिए ‘बड़ी चिंता’ करार दिया है. वॉन ने ऑस्ट्रेलिया से सवाल पूछा है कि अगर यह दौरा भारत का होता तो क्या तब भी ऑस्ट्रलियाई क्रिकेट बोर्ड यह निर्णय ले पाता? Also Read - SA vs AUS: साउथ अफ्रीका दौरा स्थगित करने पर बोला CA, हमने घर में खेलने का दिया था ऑफर

बता दें इस मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने होने वाला साउथ अफ्रीका का अपना दौरा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि यहां कोविड- 19 की दूसरी लहर जारी है. ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड इसको भी लेकर चिंतित था कि यहां इस घातक कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया वैरियंट भी तेजी से फैल रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की सेहत के मद्देनजर इस दौरे को स्थगित कर दिया.

The Aussies pulling out of the tour of SA is a huge worry for the game … Would they have pulled out of a tour to India is the question ?? !! It's so important in these times that the big 3 do everything they can to help out those without the financial clout … #JustSaying

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 3, 2021