ऑस्ट्रेलियाई टीम को फरवरी-मार्च में साउथ अफ्रीका का दौरा करना था. लेकिन कोविड- 19 (Covid- 19) के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने फिलहाल यह दौरा रद्द कर दिया है. मंगलवार को सीए ने इसकी जानकारी दी. सीए ने कहा कि सेहत को मद्देनजर रखते हुए साउथ अफ्रीका का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया है. Also Read - लैंगर विवाद पर बोले माइकल क्लार्क- अगर खिलाड़ियों को परेशानी है तो कोच की पीठ के पीछे बात कर नहीं निकलेगा हल

कंगारू टीम को साउथ अफ्रीका जाकर 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी थी. लेकिन सीए के अंतरिम कार्यकारी अधिकारी (CEO) निक हॉक्ले ( Nick Hockley) ने कहा कि मौजूदा हालात में साउथ अफ्रीका जाना सेहत के नजरिए से ‘अस्वीकार्य’ है. Also Read - टिम पेन को कप्तानी से ना हटाना अच्छा फैसला लेकिन उसे मैदान पर मदद की जरूरत है: माइकल क्लार्क

साउथ अफ्रीका में इन दिनों कोविड- 19 की दूसरी लहर चल रही है और इसके साथ यहां इस घातक वायरस का नया वैरियंट भी आ गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को अपने इस निर्णय की जानकारी दे दी है और अब दोनों बोर्ड भविष्य में इस सीरीज को खेलने की योजना बनाएंगे.

Correction: The #SAvAUS Test tour is 'postponed', not cancelled.

