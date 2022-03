South Africa vs Bangladesh, 2nd ODI: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश (SA vs BAN) के बीच जोहान्सबर्ग (Centurion) में दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. सेंचुरियन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश ने उलटफेर किया था. ऐसे में जोहान्सबर्ग में मेजबान टीम ने बराबरी कर ली है. अब शृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 23 मार्च को खेला जाना है.Also Read - SA vs BAN, 1st ODI: बांग्लादेश ने कर दिया उलटफेर, वनडे फॉर्मेट में रचा इतिहास

Quinton de Kock ने महज 26 गेंदों में जड़ी फिफ्टी

इस मुकाबले में क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने 41 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए. इस सलामी बल्लेबाज ने मुकाबले में अपनी 28वीं फिफ्टी जड़ी. ये अर्धशतक उन्होंने महज 26 गेंदों में पूरा किया. Also Read - CSK के इस पूर्व क्रिकेटर को बांग्‍लादेश ने दी बड़ी जिम्‍मेदारी, बनाया गया पावर-हिटिंग कोच

बांग्लादेश महज 194 रन पर ऑलआउट

द वॉडर्रस स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए. खराब शुरुआत के बाद बांग्लादेश ने 94 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे. यहां से अफिफ हुसैन (Afif Hossain) ने मेहदी हसन के साथ सातवें विकेट के लिए 86 रन की साझेदार की. Also Read - IPL 2022: RCB का कप्तान बनने पर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स ने फाफ डु प्लेसिस को दी बधाई

अफिफ हुसैन ने जड़े 72 रन

बांग्लादेश के लिए हुसैन ने सर्वाधिक 72 रन बनाए, जबकि मेहदी हसन ने 38 और महमदुल्लाह ने 25 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से कगीसो रबाडा ने 39 रन देकर 5 शिकार किए.

क्विंटन डी कॉक की तूफानी पारी, साउथ अफ्रीका की आसान जीत

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 37.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. मलान ने क्विंटन डी कॉक के साथ पहले विकेट के लिए 86 रन जुटाए. क्विंटन (62) के अलावा मलान ने 26 रन बनाए. इसके बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने काइल वेर्रेयने (Kyle Verreynne) के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रन की पार्टनरशिप कर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया. वेर्रेयने ने 77 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए, जबकि टेंबा बावुमा ने 37 रन की पारी खेली. बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन, शाकिब अल हसन और अफीफ हुसैन ने 1-1 शिकार किया.