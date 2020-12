टी20 सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड (South Africa vs England) के टीमों को आज से 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज करना था. लेकिन बायो बबल में मौजूद साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है. Also Read - ICC Rankings: T20 रैंकिंग में नंबर वन बना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को पहले पायदान से हटाया

इसके बाद शुक्रवार को खेले जाने वाले पहले वनडे मैच को रविवार के लिए स्थगित कर दिया गया है. दोनों टीमों को केपटाउन में सीरीज का पहला वनडे मैच खेलना था. रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की टीम आज के मैच के लिए होटल से बाहर आकर मैदान में पहुंच चुकी थी. Also Read - SA vs ENG: डेविड मलान की ताबड़तोड़ पारी, T20i सीरीज में इंग्लैंड ने किया साउथ अफ्रीका का सूपड़ा साफ

खिलाड़ी के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद इंग्लिश टीम को वापस बायो बबल में भेजने का निर्णय लिया गया. क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कहा कि यह फैसला दोनों टीमों, मैच अधिकारियों और मैच में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है.

In the interests of the safety and well-being of both teams, match officials, and all involved in the match, the Acting CEO of CSA, Kugandrie Govender as well as the CEO of the ECB, Tom Harrison, have agreed to postpone the first fixture to Sunday. #SAvENG #BetwayODI

