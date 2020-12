कोविड- 19 (Covid- 19) के कारण इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका दौरा (England Tour of South Africa Called Off) सोमवार को रद्द घोषित कर दिया गया है. इस दौरे का अंत नाटकीय अंदाज में हुआ. इंग्लैंड की टीम यहां 3 मैचों टी20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए आई थी. शुक्रवार को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाना था, जिसे कोविड- 19 के चलते पहले रविवार के लिए स्थगित किया गया और फिर इसे रविवार को ही रद्द घोषित कर दिया गया. Also Read - SA vs ENG: कोविड- 19 के कारण साउथ अफ्रीका-इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच रद्द

दोनों टीमों को सोमवार को दूसरा वनडे मैच खेलना था, जिसे आज सुबह रद्द कर दिया गया और इसके बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक सेहत को ध्यान में रखकर इस बाकी बचे दौरे को रद्द करने का फैसला किया.

🚨 JUST IN: The #SAvENG ODI series has been postponed.

The decision was taken jointly by the two boards to ensure the mental and physical health and welfare of players from both teams.

A decision will be made between the boards as to when the series will now take place. pic.twitter.com/tiGKEkNL0b

— ICC (@ICC) December 7, 2020