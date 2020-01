साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) मैदान पर अपने उग्र विकेट लेने का जश्‍न मनाने के तरीके के चलते एक बार फिर चर्चा में हैं. इंग्‍लैंड के खिलाफ (SAvENG) जारी टेस्‍ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में विकेट लेने के बाद विरोधी टीम के बल्‍लेबाज जो रूट (Joe Root) के पास आक्रामक तरीके से जश्‍न मनाने के मामले में आईसीसी ने कगीसो रबाडा पर कार्रवाई की है.

पढ़ें:- माइकल वॉन ने भारतीय वनडे टीम पर उठाए सवाल, ‘इंजन रूम में नहीं बची पावर

आईसीसी ने कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) की 15 प्रतिशत मैच फीस काटने का निर्णय लिया है. साथ ही उन्‍हें एक डिमेरिट प्‍वाइंट भी दिया गया है. बीते 24 महीनों के अंदर रबाडा के कुल डिमेरिट प्‍वाइंट चार हो गए हैं. यानि अब उनपर एक मैच का प्रतिबंध लग गया है. वो जोहान्‍सबर्ग में होने वाले सीरीज के चौथे टेस्‍ट मैच का हिस्‍सा नहीं बन पाएंगे.

Kagiso #Rabada has received one demerit point and a fine worth 15% of his match fee for his celebration after taking the wicket of Joe Root.

He will therefore miss the next #SAvsENG Test.

Harsh. pic.twitter.com/vbZGSYdnvy

— Sport4U (@SportSA4U) January 17, 2020