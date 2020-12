SA vs ENG 1st ODI Abandoned: साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच रविवार को खेले जाने वाला पहला वनडे मैच कोविड- 19 (Match Abandoned due to Covid- 19) रद्द कर दिया गया है. इंग्लैंड टीम जिस होटल में रुकी है उसके स्टाफ के दो सदस्य कोरोना वायरस (Coronavirus in South Africa) पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला किया. Also Read - SA vs ENG: द. अफ्रीका के सभी खिलाड़ी पाए गए Covid-19 नेगेटिव, अब इस तारीख से होगी वनडे सीरीज

इससे पहले यह मैच शुक्रवार को आयोजित होना था लेकिन तब साउथ अफ्रीका क्रिकेट स्टाफ के दो सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण इसे रविवार के लिए स्थगित किया गया था. पहले यह मैच केप टाउन में खेला जाना था, जिसे वहां से बोलैंड पार्क, पार्ल में शिफ्ट किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस होटल में दोनों टीमें रुकी हुई हैं वहां होटल स्टाफ के दो सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और दो खिलाड़ी उनके संपर्क में आए थे.

इससे पहले दोनों टीमों के बोर्ड ने इस मैच को देर से शुरू करने पर राजी हो गए थे. शनिवार को इंग्लैंड के खिलाड़ी और टीम स्टाफ की दोबारा PCR कोरोना जांच हुई थी.

टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमों को 3 मैचों की यह वनडे सीरीज खेलनी है. लेकिन अभी तक यह सीरीज शुरू नहीं हो पाई है. दोनों टीमें बायो बबल में रुकी हुई हैं और इसके बावजूद वहां कोरोना का खतरा मंडरा रहा है. कभी होटल स्टाफ कोविड- 19 पॉजिटिव पाया जा रहा है तो कभी साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी.

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अधिकारियों और मैच में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखकर पहला वनडे रद्द करने का फैसला किया है. हालांकि सीरीज का दूसरा वनडे सोमवार (7 दिसंबर) को और बुधवार (9 दिसंबर) को तीसरा वनडे मैच खेला जाना है.

इससे पहले इंग्लैंड ने यहां खेली टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका को 3-0 से मात दी थी. इस जीत की बदौलत इंग्लैंड ने टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया है. उसने ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 के इस पायदान से हटाया.