जोहानिसबर्ग में खेले गए दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है. 342 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान यहां 9 विकेट खोकर 324 रन ही बना पाई और उसने 17 रन से यह मैच गंवा दिया. 3 वनडे की यह सीरीज अब 1-1 से बराबर है और सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बुधवार को सेंचुरियन में खेला जाएगा. पाकिस्तान के ओर से उसके सलामी बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) ने 155 बॉल में 193 रन की बेहतरीन पारी खेली थी लेकिन उन्हें टीम की ओर से दूसरे छोर पर किसी का साथ नहीं मिल पाया, जिसके चलते वह अपनी टीम को यहां जीत नहीं दिला पाए. Also Read - SA vs PAK 2nd ODI: भारत में कब और कहां देखें- साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान मैच की LIVE Streaming और Live Telecast

इससे पहले पाकिस्तान ने यहां टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट पर 341 रन बनाए. उसकी ओर से क्विंटन डिकॉक (80), कप्तान टेंबा बवूमा (92), वैन डेर ड्यूसन (60) और डेविड मिलर (50*) ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारियां खेलीं. विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने मार्करम (39) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े. Also Read - विराट कोहली, हाशिम आमला से आगे निकले बाबर आजम; सबसे तेज 13 वनडे शतक जड़ने वाले पुरुष क्रिकेटर बने

Fakhar Zaman’s fighting knock goes in vain as South Africa level series! Also Read - SA vs PAK- 1st ODI: भारत में कब और कहां देखें- साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान मैच की LIVE Streaming और Live Telecast

The hosts win by 17 runs in another close encounter 👏#SAvPAK | https://t.co/xcauK7pG9h pic.twitter.com/KLDRCejtoQ

